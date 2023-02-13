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МИД РФ предупредил Японию об ответе на любые угрозы для Дальнего Востока

Араз Салехов
В мире
МИД РФ предупредил Японию об ответе на любые угрозы для Дальнего Востока
Фото: МИД РФ

Россия даст незамедлительный ответ Японии на любые угрозы для Дальнего Востока. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил в интервью замглавы МИД Андрей Руденко.

— Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России, — сказал он.

В последнее время японские власти решили модернизировать свой военный потенциал и нарастить «опасную деятельность» около российских границ, цитирует дипломата РИА Новости.

10 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что тема мирного договора с Японией закрыта.

8 февраля действующий глава японского правительства Фумио Кисида сообщил, что изменения позиции японских властей в отношении островов, входящих в южную часть Курил, не стоит ожидать. По словам премьер-министра, позиция руководства страны заключается в определении принадлежности «четырех островов» (острова южной части Курил — прим. «ВМ») и продолжении переговоров о заключении мирного договора.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, согласится ли Россия на условия Японии и возможно ли заключение мирного договора между странами.

Япония Оружие Россия МИД РФ
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