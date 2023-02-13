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Эксперт рассказал, почему школьник в Казахстане напал на детей с топором

Степан Жирнов
Происшествия
Эксперт рассказал, почему школьник в Казахстане напал на детей с топором
Фото: Unsplash

Причиной, по которой дети совершают преступления, может оказаться нездоровая психика ребенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.

Также Пережогин отметил, что подросток мог не осознавать тяжести последствий его действий. У него могло и не быть умысла убить пострадавших.

Специалист отметил, что конфликты между детьми не возникают на пустом месте, и если родители занимаются детьми, то они заметят агрессивные изменения в характере отпрыска.

Нападение, о котором идет речь, произошел в казахстанской школе в районе восьми утра. Ученик девятого класса принес на занятия топор и ранил троих учеников, которых встретил в туалете. Пострадавших госпитализировали.

Еще одно нападение в учебном заведении произошло в Химках. В туалете местного лицея пятиклассница напала на сверстницу и около 100 раз ударила ее ножом. Позже мать агрессора обвинила во всем СМИ.

Казахстан Дети Пострадавшие Подростки Психология
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