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Названы самые холодные дни в Москве на наступившей неделе

Рафаэль Залян
Евгений Жуков

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Названы самые холодные дни в Москве на наступившей неделе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

К концу недели значительно похолодает по сравнению с первой ее половиной. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали метеоролог Александр Голубев и синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Поэтому самыми холодными, по прогнозам экспертов, станут четверг и пятница, 16 и 17 февраля.

На фоне повышенного давления в четверг, 16 февраля, в течение суток ожидается переменная облачность. Так, в ночное время температура опустится до минус 10–13 градусов, а днем будет на уровне минус 5–7 градусов. Аналогичная погодная ситуация сохранится и на следующий день.

Кроме того, специалисты рассказали о погоде в столице на этой неделе.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «ВМ» о погоде в День всех влюбленных — 14 февраля. По прогнозу специалиста, утром ожидается плюсовая температура, а вот к вечеру столбики термометров опустятся до минусовых значений.

Синоптик также предупредил, что из-за этого на дорогах будет очень скользко, так как образуется гололедица. Полноценного снегопада в этот день не ожидается, однако осадки все же предвидятся. Ветер будет дуть умеренный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

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