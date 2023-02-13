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Терапевт Тимощенко рассказала, какие признаки указывают на недостаток калия в организме

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт Тимощенко рассказала, какие признаки указывают на недостаток калия в организме
Фото: Pixabay

Калий является важнейшим элементом для всех органов и тканей организма, который активизирует различные клеточные функции. На недостаток калия в организме может указывать ряд признаков. Об этом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

На нехватку калия указывают гипотония мышц, ослабление рефлексов, снижение артериального и венозного давления, а также обморочные состояния. К другим признакам подобного недуга относятся нарушение сердечного ритма, проблемы со сном, сухость кожи и тусклость волос.

Нарушение метаболизма калия может произойти из-за избыточного потребления чая или кофе, злоупотребления алкоголем, дефицита магния, избытка натрия в пище, приема мочегонных препаратов, передает Life.ru.

Ранее терапевт Ольга Чиркова назвала самое вредное блюдо для ЖКТ. Самым тяжелым блюдом врач назвала мясо с жареной картошкой, передает Nation news.

Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Анна Постникова рассказала «Вечерней Москве», что есть несколько несложных правил, соблюдение которых поможет болеть реже.

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