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Школьный учитель в Тольятти заставлял детей есть бумагу

Степан Жирнов
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Школьный учитель в Тольятти заставлял детей есть бумагу
Фото: Пресс-служба прокуратуры Самарской области

В городе Тольятти Самарской области школьный учитель заставлял детей есть бумагу. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в понедельник, 13 февраля.

По данным ведомства, произошедшее на уроке сняли дети и выложили ролик в Сеть. Видео было замечено сотрудниками прокуратуры. По данному факту была организована проверка.

— По результатам мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц и при необходимости будут применены меры прокурорского реагирования, — резюмировали в ведомстве.

Неделей ранее в Химках пятиклассница напала на одноклассницу в туалете и около 100 раз ударила ее ножом. Пострадавшую госпитализировали.

По данному факту были возбуждены уголовные дела. Мать злоумышленницы обвинила во всем телевидение и СМИ.

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