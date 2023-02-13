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На Украине заявили, что Дания передала им все имеющиеся в стране САУ Caesar

Никита Худяков
В мире
На Украине заявили, что Дания передала им все имеющиеся в стране САУ Caesar
Фото: Unsplash

Дания передала Киеву все имеющиеся в стране самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщило Минобороны Украины.

— Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar, — цитирует сообщение ТАСС.

19 января стало известно, что Копенгаген передаст Киеву 19 гаубиц Caesar. По словам главы оборонного ведомства Дании Якоба Эллеманна-Йенсена, Копенгаген на постоянной основе контактировал с Киевом по поводу артиллерийского вооружения. Министр также выразил радость, что ведомство получило поддержку от датского парламента в вопросе передачи гаубиц Caesar Украине.

Также сообщалось, что украинская армия готовится к наступлению и формирует для этого новые соединения под руководством НАТО.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.

Украина Оружие Дания
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