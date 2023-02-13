«Сразу салам алейкум»: Кадыров рассказал, что станет с западными истребителями на Украине

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Западные истребители быстро уничтожат в случае их поставок на Украину. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

— Истребитель поднимется — сразу салам алейкум, не будет, — сказал он.

Также чеченский лидер назвал отправляемые на Украину западные танки ерундой.

10 февраля представитель немецкого минобороны Арне Коллатц заявил, что поставка боевых самолетов Украине не стоит на повестке дня в Германии.

В тот же день министр обороны королевства Кайса Оллонгрен сообщила, что украинское руководство приняло решение подать заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16. По ее словам, этот вопрос Нидерландам необходимо обсудить с западными союзниками. Амстердаму сначала также необходимо всерьез оценить возможные последствия такого решения.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.