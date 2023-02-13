«На обезболивающих»: Дроздов рассказал о своем состоянии после выписки из больницы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Спустя почти три недели после госпитализации телеведущий и путешественник Николай Дроздов чувствует себя гораздо лучше. Об этом он рассказал по видеосвязи программе «Жить здорово!» на Первом канале.

— Некоторые ребра треснули не поломавшись, а одно сломалось и проткнуло стенку легкого. Я на обезболивающих и занимаюсь укреплением легочной деятельности. Замечательная методика — надувание воздушных шариков, это очень укрепляет легкие! — поделился он.

Дроздов также добавил, что он позитивный человек, поэтому ему хватает сил и терпения для реабилитации, так как из этого положения ему надо уже выходить.

Николай Дроздов попал в больницу 29 января. Тогда специалисты диагностировали у него многочисленные переломы ребер. Его сосед, художник Константин Мирошник, рассказал, что ученый получил травмы при падении.

Позже зоолог раскрыл подробности своей госпитализации. Он отметил, что лечат его очень хорошие и профессиональные врачи, а больница находится недалеко от его дома.

7 февраля телеведущего выписали из больницы. Он сообщил, что все переломы уже заросли.