В Турции спустя 178 часов из-под завалов спасли четырехлетнюю девочку

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Спасатели из турецкого города Адыяман вытащили живой из-под груды бетона четырехлетнюю девочку Мирай. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу в понедельник, 13 февраля.

— На 178-й час после землетрясения в Адыямане спасена четырехлетняя Мирай. Она жива и здорова, — написал Караисмаилоглу в Twitter.

Известно, что в данном районе все еще продолжаются спасательные работы. Специалисты стараются обнаружить признаки жизни среди развалин.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения на юго-востоке Турции достигло отметки 31 643 человека. Катастрофа в Турции стала вторым по разрушительности в современной истории страны.

До этого Государственная корпорация «Роскосмос» поделилась снимком из космоса, где показан тектонический разлом, вызванный землетрясением в Турции. Фотография была сделана с помощью аппарата «Канопус-В».

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец сообщил «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах.