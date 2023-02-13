«Спасибо за работу, мужики»: Минобороны рассказало о продвижении «Отважных» в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие продвинулись вглубь эшелонированной обороны в зоне спецоперации на Украине на несколько километров. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщило Минобороны России.

— Цель уничтожена. Спасибо за работу, мужики! Отважные сметают позиции ВСУ и продвигаются вперед в зоне спецоперации, — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские военные ведут наступательные действия и эффективно выполняют поставленные задачи. Единственной проблемой на данный момент является дистанционное минирование территорий, передает Telegram-канал военного ведомства.

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До этого Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР. Также за сутки были уничтожены 150 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.

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