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«Спасибо за работу, мужики»: Минобороны рассказало о продвижении «Отважных» в зоне СВО

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Спасибо за работу, мужики»: Минобороны рассказало о продвижении «Отважных» в зоне СВО
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие продвинулись вглубь эшелонированной обороны в зоне спецоперации на Украине на несколько километров. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщило Минобороны России.

— Цель уничтожена. Спасибо за работу, мужики! Отважные сметают позиции ВСУ и продвигаются вперед в зоне спецоперации, — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские военные ведут наступательные действия и эффективно выполняют поставленные задачи. Единственной проблемой на данный момент является дистанционное минирование территорий, передает Telegram-канал военного ведомства.

Видео: Минобороны РФ

До этого Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР. Также за сутки были уничтожены 150 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.

Недавно в Сети появились первые кадры работы новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне СВО. Что это за боевая машина и в чем ее уникальность, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Украина Спецоперации Россия Минобороны
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