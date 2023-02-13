Душил мать и напал на сестру: появились детали жизни избившего офицера в парке «Патриот» солдата

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Солдат Лешков, которого 10 февраля приговорили к семи годам колонии за избиение офицера в парке «Патриот», ранее уже был фигурантом уголовного дела. Об этом свидетельствует обвинительный приговор, имеющийся в распоряжении «Вечерней Москвы».

Согласно материалам дела, в марте прошлого года Лешков поссорился с родственниками — мамой и сестрой. Скандал быстро перерос в драку, в ходе которой мужчина накинулся на сестру и жестоко избил ее. Мать пыталась остановить его. Лешков оттолкнул ее и попытался задушить.

В этот момент сестра побежала к выходу и позвала на помощь. Дело до суда так и не дошло, так как родственники вскоре забрали заявление.

В пятницу, 10 февраля, по прошению прокурора суд ужесточил приговор Лешкову за избиение офицера. Судья приговорил мобилизованного к семи годам колонии строгого режима, вместо 5,6 года.