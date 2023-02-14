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Приметы и советы

Около 40 тысяч хвойных деревьев сдали москвичи в рамках акции «Елочный круговорот»

Никита Худяков
Город
Около 40 тысяч хвойных деревьев сдали москвичи в рамках акции «Елочный круговорот»
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Жители Москвы принесли в пункты приема около 40 тысяч хвойных деревьев в рамках акции «Елочный круговорот». Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году ставшая традиционной акция «Елочный круговорот» проходит с 2 января по 26 февраля, главная задача — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья, — рассказал он.

По словам Бирюкова, удобные пункты приема жители столицы выбирали в ходе голосования в проекте «Активный гражданин». В общей сложности открыто 600 пунктов во всех административных округах. За время проведения мероприятия москвичи сдали уже около 40 тысяч деревьев.

Их принимают бесплатно при условии отсутствия украшений и мишуры. Деревья отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Она используется для обустройства экологических троп и подсыпки в вольерных комплексах.

Все деревья, собранные в рамках акции «Елочный круговорот», попадают в пункты переработки. В одном из них, в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», побывала «Вечерняя Москва».

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