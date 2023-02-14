В Соцфонде сообщили о росте пенсий россиян на 14 процентов

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Средний размер пенсионных выплат по итогам 2022 года вырос на 14 процентов — до 20,6 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России (СФР).

Рост социальной пенсии составил 18,9 процента, конечная денежная выплата на сегодняшний день оценивается в 12,1 тысячи рублей, а выплаты по инвалидности — в 12,5 тысячи. В свою очередь вырос разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. Так, в 2021 году он составлял 3,5 тысячи рублей в пользу неработающих, а уже спустя год — порядка пяти тысяч, передает РБК.

До этого стало известно, что на 1 января 2023 года на учете в СФР состояло около 41,78 миллиона пенсионеров. Данный показатель на 0,6 процента, или на 232 тысяч человек, меньше, чем годом ранее.

В феврале на ежегодной основе осуществляется индексация пособий и социальных выплат. Итоговую сумму рассчитывают исходя из уровня инфляции за прошлый год. Так, в текущем году коэффициент составит 1,119 пункта. Свыше 40 денежных мер поддержки увеличат на 11,9 процента. Более того, на портале госуслуг начнет работать биометрия. Какие еще нововведения ждут россиян с 1 февраля — в материале «Вечерней Москвы».