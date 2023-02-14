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Приметы и советы

Памятник Жириновскому на Новодевичьем кладбище откроют 6 апреля

Евгений Жуков
Город
Памятник Жириновскому на Новодевичьем кладбище откроют 6 апреля
Фото: РИА Новости

Памятник основателю Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище будет открыт 6 апреля. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил действующий лидер фракции Леонид Слуцкий перед заседанием Государственной думы.

— 6 апреля мы будем отмечать годовщину ухода из жизни Владимира Вольфовича Жириновского, в этот день будет открыт памятник ему на Новодевичьем кладбище. По всей стране пройдут траурные мероприятия, — отметил политик.

Помимо этого он добавил, что все задачи, поставленные Жириновским, останутся главными в партийной повестке, передает Telegram-канал «Фракция ЛДПР в ГД».

В конце сентября прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому улица в западной части столицы получит имя основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. До этого политик почти два месяца провел в Центральной клинической больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония».

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