Число жертв землетрясений в Турции достигло 31 974 человек

Фото: Агентство «Москва»

Число погибших в Турции в результате землетрясений выросло до 31 974. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

— Число жертв достигло 31 974, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого стало известно, что российские спасатели завершают свою работу в пострадавших от землетрясения районах Турции. Как уточняется, к разбору завалов привлечена тяжелая техника.

Помимо этого, российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции. Найденная крупная сумма денег была сразу передана местной полиции.

Поисково-спасательная операция после серии землетрясений вслед за провинциями Шанлыурфа и Килис завершилась в понедельник, 13 февраля, в провинции Адана. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа проинформировал журналистов, что в настоящий момент в больницах республики на лечении остаются 19 300 человек, из них в реанимации — 3,6 тысячи.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец сообщил «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах.