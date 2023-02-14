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Полиция задержала в Москве камерунца, продавшего «волшебную» черную бумагу за $23 тысячи

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала в Москве камерунца, продавшего «волшебную» черную бумагу за $23 тысячи
Фото: Пресс-служба МВД

В центре столицы полицейские задержали гражданина Камеруна, который продавал «волшебную» черную бумагу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 14 февраля.

По ее словам, в одном из мессенджеров злоумышленник рассказал потерпевшему, как легко приумножить сбережения. В подтверждение своих слов он продемонстрировал видео. Секрет фокуса был прост: злоумышленник покрыл черной краской несколько купюр, а во время съемки эту краску смыл. Таким образом у зрителя создалось впечатление, что денежные знаки как бы проявились.

За партию «волшебной» бумаги продавец потребовал 23 тысячи долларов.

Видео: Пресс-центр МВД России

Перед встречей с доверчивым мужчиной камерунец нарезал большое количество листов черной бумаги. Передавая их, он сообщил, что минут через 40 краска исчезнет и они превратятся в подлинные купюры. Однако этого не произошло, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре подозреваемого задержали. Его заключили под стражу.

Другое преступление, связанное с валютой, произошло на Зеленом проспекте в Москве. Мужчины договорились встретиться для обмена иностранных денег на отечественные, но вместо купюр один из участников сделки принес с собой перцовый баллончик.

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