Руководство VK одобрило возможную перерегистрацию компании в России

Фото: shutterstock

Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию компании на территории России при условии соблюдения законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга во вторник, 14 февраля.

— VK Company Limited... объявляет о том, что 13 февраля совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Россию... при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований, — говорится в сообщении.

Подобное решение вызвано тем, что сегодня большая часть активов компании находится именно в России. Если перерегистрация все-таки состоится, то VK, согласно российскому законодательству, станет «международной публичной компанией», уточнили в пресс-службе.

25 января компания VK 25 января открыла набор студентов на оплачиваемую стажировку по популярным направлениям в честь Дня студента. Среди предложенных направлений аналитика, информационная безопасность, маркетинг и многие другие. Под наблюдением наставников студенты будут решать реальные кейсы.