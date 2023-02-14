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GT: США могут открыто вмешаться в конфликт на Украине и начать переговоры

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
GT: США могут открыто вмешаться в конфликт на Украине и начать переговоры
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты из-за тяжелого положения украинских войск могут открыто вмешаться в конфликт на Украине и приступить к проведению переговоров с Россией. Об этом сообщил обозреватель Фэй Сюэ в статье для издания Global Times.

— Развитие событий указывает на то, что на следующем этапе ситуация между Москвой и Киевом может претерпеть значительные изменения. Кажется, США… желают быстрого результата, — написал он.

По мнению автора, Белый дом может принять подобное решение из-за текущего положения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на регулярные поставки вооружений, украинские солдаты не могут получить преимущество. Если Вашингтон не вмешается, то поражение Киева будет гарантировано, отметил обозреватель.

До этого президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века». Также он в очередной раз пообещал продолжать оказывать помощь украинским властям.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», что может скрываться за подобными словами и не планируют ли США затягивать боевые действия на многие десятилетия.

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