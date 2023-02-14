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Минфин отреагировал на внесение России в черный список налоговых юрисдикций

Егор Провоторов
В мире
Минфин отреагировал на внесение России в черный список налоговых юрисдикций
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Евросоюз внес Россию в список государств, которые он считает налоговыми убежищами, без консультаций с Москвой, РФ неизвестны причины принятия подобного решения. Об этом заявили во вторник, 14 февраля, в пресс-службе Министерства финансов России.

Отмечается, что в феврале 2022 года были внесены изменения в Налоговый Кодекса страны, которыми был усовершенствован режим Специальных административных районов (САР) в соответствии с замечаниями Евросоюза. При этом с марта прошлого года все контакты с ЕС в налоговой сфере были приостановлены на неопределенный срок.

— Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый «черный список ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны», — подчеркнули представители ведомства на своем канале в Telegram.

Вместе с тем в Минфине подчеркнули, что процесс совершенствования налогового законодательства России будет продолжен.

Во вторник, 14 февраля, ЕС обновил список юрисдикций, которые не сотрудничают с Брюсселем по налоговым вопросам. Теперь в этот «серый список» включена Россия, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

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