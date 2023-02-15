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В Великобритании призвали власти Украины сесть за стол переговоров с Россией, в противном случае ситуация может стать совсем трагической для Киева, пишет китайское издание Global Times.

По заявлению британского политика Джорджа Гэллоуэя, украинским властям необходимо немедленно начать переговоры с Москвой, чтобы избежать возможного разгрома украинской армии российскими войсками. Ситуация на Украине, по его словам, находится в поворотной точке, и некоторые украинские подразделения уже отступили, прекратив боевые действия.

По мнению Гэллоуэя, остальные подразделения украинской армии также вынуждены будут отойти, иначе их «раздавят российские военные» в считанные дни. Только переговоры, по мнению политика, могут спасти Киев от краха. Однако мирному урегулированию может помешать прямое вмешательство НАТО.

Гэллоуэй считает, что Украина должна отказаться от подачи заявки на вступление в НАТО. Также альянс не должен размещать на Украине своего оружия, личного состава и геостратегического мировоззрения. По его мнению, Украина должна стать нейтральным государством, пишет GT.

До этого обозреватель Фэй Сюэ в статье для Global Times заявил, что Соединенные Штаты из-за тяжелого положения украинских войск могут открыто вмешаться в конфликт на Украине и приступить к проведению переговоров с Россией.