Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

GT: В Великобритании призвали Украину к переговорам с Россией

Егор Провоторов
В мире
GT: В Великобритании призвали Украину к переговорам с Россией
Фото: Unsplash

В Великобритании призвали власти Украины сесть за стол переговоров с Россией, в противном случае ситуация может стать совсем трагической для Киева, пишет китайское издание Global Times.

По заявлению британского политика Джорджа Гэллоуэя, украинским властям необходимо немедленно начать переговоры с Москвой, чтобы избежать возможного разгрома украинской армии российскими войсками. Ситуация на Украине, по его словам, находится в поворотной точке, и некоторые украинские подразделения уже отступили, прекратив боевые действия.

По мнению Гэллоуэя, остальные подразделения украинской армии также вынуждены будут отойти, иначе их «раздавят российские военные» в считанные дни. Только переговоры, по мнению политика, могут спасти Киев от краха. Однако мирному урегулированию может помешать прямое вмешательство НАТО.

Гэллоуэй считает, что Украина должна отказаться от подачи заявки на вступление в НАТО. Также альянс не должен размещать на Украине своего оружия, личного состава и геостратегического мировоззрения. По его мнению, Украина должна стать нейтральным государством, пишет GT.

До этого обозреватель Фэй Сюэ в статье для Global Times заявил, что Соединенные Штаты из-за тяжелого положения украинских войск могут открыто вмешаться в конфликт на Украине и приступить к проведению переговоров с Россией.

Украина Россия Великобритания Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Все мнения
О проекте