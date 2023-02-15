Илон Маск «назначил» свою собаку на должность гендиректора Twitter

Фото: NASA / Bill Ingalls

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск решил «назначить» пса на должность генерального директора компании.

— Новый генеральный директор Twitter просто великолепен. Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах! Он идеально подходит для этой работы, — написал Маск в Twitter.

К посту Маск прикрепил снимок, на котором изображена собака породы сиба-ину в костюме и галстуке. Она сидит за столом, где раскиданы бумаги, а напротив имени написано Флоки.

В апреле прошлого года Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам бизнесмена, он заботится о будущем цивилизации и собирается сделать так, чтобы люди могли свободно говорить в рамках закона. Он подчеркнул, что стремится придерживаться политики полной свободы слова. Акции Twitter выросли на шесть процентов после этого.

В декабре бизнесмен уволил заместителя генерального юрисконсульта Twitter Джима Бейкера из-за вероятной причастности к истории с цензурой вокруг ноутбука сына Джо Байдена.

Позже стало известно, что около 80 процентов работников Twitter, владеющей одноименной соцсетью, были уволены или ушли сами с тех пор, как ее приобрел Маск. Отмечается, что число штатных сотрудников компании сократилось примерно до 1,3 тысячи.