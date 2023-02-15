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«Он вернется к нам и еще порадует»: фанаты поддержали Костомарова после сообщений об ухудшении состояния

Никита Худяков
Общество
«Он вернется к нам и еще порадует»: фанаты поддержали Костомарова после сообщений об ухудшении состояния
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Фанаты российского фигуриста Романа Костомарова поддержали спортсмена после информации, что он находится в критическом состоянии.

Читатели «Вечерней Москвы» отреагировали на сообщения об ухудшении состояния спортсмена: «Бедняга... Очень бы хотелось надеяться, что выживет»; «Я очень надеюсь, что он вернется к нам и еще порадует»; «Нам остается только Богу молиться, чтобы Роман выкарабкался».

Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января и подключен к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

Через несколько дней оно стабилизировалось, фигуриста отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание конечностей.

7 февраля СМИ сообщили, что спортсмену ампутировали стопу на левой ноге. Изначально планировалось удалить только пальцы, однако некроз зашел слишком далеко.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что олимпийский чемпион находится в критическом состоянии. Она отметила, что у спортсмена страдают мелкие сосуды, что в свою очередь создает определенные сложности для его лечения.

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