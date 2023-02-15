В МВД рассказали, как распознать мошенника во время разговора

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Аферисты всегда звонят первыми и говорят, что перезвонить им по официальным номерам организации не получится. Об этом рассказал заместитель начальника 6-го отдела управления уголовного розыска столичного ГУ МВД России Вячеслав Отраднов на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» в среду, 15 февраля.

По его словам, кем бы преступники не представились — сотрудниками банка, полицейскими или медицинскими работниками, они всегда будут против того, чтобы вы перезванивали по официальным номерам организаций.

— Обманывать жертву мошенники могут посредством различных схем. Среди них могут быть и ложная необходимость оказать содействие правоохранительным органам при задержании мошенников, и наличие заявки на кредит под залог недвижимости жертвы, и различные выгодные предложения о путевках или инвестициях, — рассказывает Отраднов.

Представитель ведомства отметил, что во всех случаях в разговоре с аферистами будут фигурировать деньги. Также они могут попросить данные карты, пароли и коды уведомлений из банка.

— Чтобы не стать жертвой мошенников, следует при любом подозрительном звонке прекращать разговор и перезванивать по официальному номеру организации или ведомства. Также не следует никому сообщать данные карты, коды или пароли из уведомлений. Если пришло СМС-сообщение о зачислении денег, а потом звонит неизвестный с просьбой их вернуть, следует проверить состояние счета и заказать выписку до того, как вы проведете какие-либо операции с деньгами. А если от лица родственника сообщают, что он попал в беду, не верьте на слово — свяжитесь с ним напрямую, — подытожил Отраднов.

Ранее стало известно, каким образом мошенники вынуждают жертв отдать им деньги.