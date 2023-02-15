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Приметы и советы

Три землетрясения произошли на Камчатке за девять часов

Никита Худяков
Общество
Три землетрясения произошли на Камчатке за девять часов
Фото: Unsplash

Геофизики зафиксировали три землетрясения в районе поселка Усть-Камчатск. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Первый подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксировали в 02:34 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в 140 километрах от Усть-Камчатска.

Второе землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 06:09 по московскому времени в 40 километрах от поселка. Третий толчок магнитудой 4,7 случился в 11:06 по московскому времени в 202 километрах от Усть-Камчатска, говорится в сообщении.

До этого Всемирная организация здравоохранения признала землетрясения в Турции и Сирии сильнейшими в Европе за столетие.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в Турции в результате землетрясения выросло до 35 418 человек. Землетрясение 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя землетрясение 1939 года.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец сообщил «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения.

Землетрясения Камчатский край Россия
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