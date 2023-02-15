Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

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В Киевской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 15 февраля, сообщили местные средства массовой информации.

— Пишут о взрывах в Киевской области, — говорится в сообщениях.

В свою очередь украинский телеканал «Прямой» сообщил, что в небе над областью был замечен воздушный шар с угловыми отражателями, после чего была объявлена тревога, передает РИА Новости.

10 февраля воздушная тревога также была объявлена по всей территории Украины. В тот же день начальник военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Гамалий рассказал, что в Шепетовском районе региона оказался поврежденным объект критической инфраструктуры.

7 февраля воздушную тревогу объявили в нескольких украинских регионах. Известно, что тревога прозвучала в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях, а также подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.