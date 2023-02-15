Роскомнадзор в январе заблокировал 6 тысяч порнографических материалов с участием несовершеннолетних

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в январе 2023 года заблокировала шесть тысяч порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В январе 2023 года Роскомнадзор заблокировал либо удалил 6 тысяч порнографических материалов с участием несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 3966 материалов было удалено в рамках взаимодействия с социальными сетями. Также 1423 материала обнаружили с помощью собственного мониторинга информационного пространства, а 668 материалов ведомству прислали неравнодушные граждане.

Роскомнадзор напомнил, что за распространение детской порнографии предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор запустил информационную систему «Окулус», которая занимается поиском запрещенного контента в Сети. Она распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах, которые призывают к массовым незаконным действиям и имеют экстремистскую тематику.