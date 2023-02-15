«Точно по Джорджу Оруэллу»: Лавров прокомментировал умалчивание расследований Херша

Фото: МИД РФ

Правительства западных стран стремятся замолчать тему атак на газопроводы и «держат в узде» СМИ. Так глава МИД России Сергей Лавров в среду, 15 февраля, прокомментировал замалчивание на Западе расследования журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков» и причастности к этому США.

— Сейчас мы наблюдаем тенденцию, точно по Джорджу Оруэллу, в работе западных правительств в их стремлении держать в узде СМИ. Один пример: посмотрите на реакцию, которая на Западе наблюдается в ответ на очень конкретное, основанное на многих фактах разоблачение Херша, — заявил он.

Глава ведомства добавил, что если бы в чем-то подобном обвиняли Россию, то западные СМИ только об этом бы и говорили, передает РИА Новости.

8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем говорится, что водолазы США под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под газопроводы, а затем ее активировали норвежцы.

Чем известен Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии, что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».