Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде 16 февраля
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В четверг, 16 февраля, в столичном регионе ожидается облачная и морозная погода, вечером будет идти снег.
Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 6–16 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–18 градусов мороза.
Ветер будет дуть северный со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».
Снегопады и метели ожидают жителей столицы в предстоящие выходные. Сугробы вырастут на 10 сантиметров и достигнут аномальных показателей. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В настоящее время высота снега в Москве достигает 34 сантиметров, что на 4 сантиметра ниже положенной нормы для данного периода.
С четверга, 16 февраля, в столице ожидается похолодание. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что самыми холодными днями на наступившей неделе станут пятница и суббота.