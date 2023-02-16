Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде 16 февраля

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В четверг, 16 февраля, в столичном регионе ожидается облачная и морозная погода, вечером будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 6–16 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–18 градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Снегопады и метели ожидают жителей столицы в предстоящие выходные. Сугробы вырастут на 10 сантиметров и достигнут аномальных показателей. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В настоящее время высота снега в Москве достигает 34 сантиметров, что на 4 сантиметра ниже положенной нормы для данного периода.

С четверга, 16 февраля, в столице ожидается похолодание. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что самыми холодными днями на наступившей неделе станут пятница и суббота.