Власти Львовской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

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Объект критической инфраструктуры во Львовской области получил повреждения. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

— Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области, — рассказал он.

В связи с инцидентом возник пожар, который на данный момент уже потушен, сообщает ТАСС.

Накануне в Киевской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В свою очередь украинский телеканал «Прямой» сообщил, что в небе над областью был замечен воздушный шар с угловыми отражателями, после чего была объявлена тревога.

10 февраля воздушная тревога также была объявлена по всей территории Украины. В тот же день начальник военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Гамалий рассказал, что в Шепетовском районе региона оказался поврежденным объект критической инфраструктуры.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.