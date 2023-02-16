Андрей Тяжельников: Школа профессионального роста готовит студентов-медиков к работе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Москве стартовало обучение студентов-медиков в шестом потоке «Школы профессионального роста». О важности этого проекта 15 февраля «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.

— Андрей Александрович, проекту «Школа профессионального роста» уже более пяти лет. А как все начиналось и что изменилось за эти годы?

— Проект за эти годы развивался так же активно, как и все московское здравоохранение. Школа меняется вместе с нашими городскими медицинскими учреждениями, где за пять лет появилось много нового: оборудование, ценности, стандарты работы. Однако суть проекта была и остается — обеспечение столичной медицины подготовленными и адаптированными специалистами.

— Для чего студентам участвовать в этом проекте?

— Прежде чем начать работать в медицинском учреждении, специалист должен, помимо вузовских знаний, получить необходимые практические навыки. В школе участники — студенты шестого курса и ординаторы второго года обучения — проходят интенсивную стажировку и получают дополнительные знания, проходят тренинги по работе с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) по оказанию экстренной медицинской помощи, сердечно-легочной реанимации, учатся грамотно маршрутизировать пациентов и многому другому. На мой взгляд, главная мотивация участника — стать успешным врачом. И чем больше полезных знаний получит будущий медик, тем легче ему будет адаптироваться на работе в дальнейшем. А стипендия, которую платят участникам проекта в размере 25 тысяч рублей, помогает еще лучше сосредоточиться на обучении.

— В школу ведь не так просто попасть. Как происходит набор участников и на что обращается особое внимание?

— Отбор предполагает несколько этапов, первый из которых начинается еще в вузе. Затем необходимо пройти оценку в кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы, а также собеседования с главными внештатными специалистами департамента и главными врачами московских клиник. Когда сам как будущий работодатель провожу собеседования, то прежде всего смотрю на желание человека учиться, работать в коллективе, узнавать новое и, конечно, на профессиональные компетенции.

— Готовность принять на стажировку участников шестого потока выразили 50 городских медицинских организаций. Что от этого получают поликлиники и стационары?

— Медицинские организации охотно участвуют в этом проекте именно потому, что в конце они получают адаптированного и квалифицированного специалиста. В процессе обучения в школе профроста будущий медик на базе поликлиники или стационара получает и учится применять все знания, необходимые в его работе. Я как главный врач тоже заинтересован в проекте. В моей поликлинике прошли стажировку более 10 участников школы. Добавлю, что многие выпускники нашего проекта уже стали заведующими отделений.

— Влиться в коллектив медицинской организации участникам проекта помогают наставники. Как думаете, насколько важна для сегодняшних выпускников помощь опытных специалистов?

— Считаю, что поддержка более опытных специалистов нужна не только выпускникам вузов. Даже у меня есть наставники, к которым я прислушиваюсь. Но молодым врачам такая поддержка особенно важна и с точки зрения клинических знаний, и с точки зрения организационных моментов.

ДОСЬЕ

Андрей Александрович Тяжельников родился 18 марта 1975 года в городе Красноярске. Окончил Красноярскую государственную медицинскую академию, присуждена квалификация «Врач по специальности «Лечебное дело». Затем проходил клиническую ординатуру на кафедре нейрохирургии по специальности «Неврология». Также он окончил РАНХиГС при президенте РФ по специальности «Менеджмент». Кандидат медицинских наук.