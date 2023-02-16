Чистая прибыль «Победы» увеличилась более чем в три раза в 2022 году

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Чистая прибыль авиакомпании «Победа» по итогам 2022 года составила 15 миллиардов рублей, что больше почти в три раза по сравнению с 2021 годом. Об этом свидетельствуют данные из отчета лоукостера.

Уточняется, что себестоимость продаж «Победы» в прошлом году возросла на 8,7 процента — до 66 миллиардов рублей, а убыток от продаж составил 9,8 миллиарда против прибыли 2021 года, передает РБК.

С 28 января лоукостер «Победа» возобновил регулярное авиасообщение из Внукова в аэропорт Аль-Мактум в Дубае. Помимо этого, с 6 февраля самолеты будут вылетать пять раз в неделю, а с 21 февраля — ежедневно.

С 30 мая 2023 года авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида. Самолеты компании будут летать в оба направления по вторникам, четвергам и воскресеньям.

До этого глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что введенные западными государствами антироссийские санкции в отношении отечественной авиации направлены на ее полное уничтожение, но руководство страны не допустит этого. Помимо этого, Нерадько добавил, что Россия продолжит сотрудничать с авиавластями дружественных стран.