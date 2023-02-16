Нидерланды поставят Украине боеприпасы для танков Leopard 2

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Нидерланды отправят на Украину 20 тысяч боеприпасов для танков Leopard 2. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил глава Минобороны Кайса Оллонгрен.

По его словам, в отправке одних танков нет смысла, так как ВСУ необходимо предоставить полный пакет помощи. Поэтому местные инструкторы будут обучать украинских танкистов.

Власти страны также готовы передать украинской армии запчасти к бронетехнике, пишет De Telegraaf.

14 февраля вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что танки Leopard в марте текущего года окажутся на Украине. По его словам, военная техника прибудет уже в середине следующего месяца. При этом Блащак напомнил, что украинские танкисты в настоящее время обучаются на территории Польши.

До этого сообщалось, что украинские солдаты опасаются сложностей, связанных с поставкой Западом вооружений. Они сомневаются в эффективности новых танков, ведь Leopard 1 превосходит Т-64 разве что по скорости.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отправленные Германией на Украину танки будут сожжены. Германия до сих пор не усвоила урок после битвы под Сталинградом, считает он.