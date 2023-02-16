Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» ускорил темпы строительства нового фармацевтического завода

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» компания «Генериум-Некст» планирует закончить основные работы по строительству нового фармацевтического предприятия на несколько месяцев раньше изначально запланированного срока. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На площадке «Алабушево» компания возведет новый комплекс общей площадью более 20 тысяч «квадратов». Производство займется выпуском медикаментов для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний. Объем инвестиций в создание предприятия составляет почти пять миллиардов рублей.

В 2021 году компания «Генериум-Некст» обрела статус резидента ОЭЗ Москвы, что позволяет ей получать существенные льготы. Подобные предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента.

Летом 2022 года начал работу цех по выпуску препаратов для лечения осложнений бронхиальной астмы, а также болезни Гоше и муковисцидоза. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, планируется, что данный цех будет выпускать более 150 тысяч единиц продукции ежегодно.

В свою очередь гендиректор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что после возведения нового производственного комплекса на предприятии создадут 250 рабочих мест.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что столичная компания запустила производство медицинских тестов, позволяющих за три часа провести диагностику микробиоты кишечника у детей.