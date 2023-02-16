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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Никита Худяков

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Ситуация в Донбассе
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Фото: shutterstock

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют соответствующие данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, опубликованные во четверг, 16 февраля.

Тревога начала звучать в областях страны в промежутке с 13:11 по 13:16, передает РИА Новости.

10 февраля воздушная тревога также была объявлена по всей территории страны. В тот же день глава военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Гамалий рассказал, что в Шепетовском районе региона оказался поврежденным объект критической инфраструктуры.

Позднее стало известно, что работа одного из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции была остановлена в результате ракетных ударов, нанесенных российскими силами по украинской территории. С таким утверждением выступили представители Международного агентства по атомной энергии.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года после взрыва на Крымском мосту. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности.

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