Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение по МКАД восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по МКАД восстановили после ДТП
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий

Проезжая часть на Московской кольцевой автодороге освобождена после опрокидывания грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 16 февраля.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внешней стороне 29-го километра МКАД. Водитель «Газели» не справился с управлением во время резкого маневра, врезался в другой грузовой автомобиль и перевернулся. ДТП попало на видео камеры наблюдения.

МКАД Москва ДТП Район Бирюлево Восточное грузовик
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте