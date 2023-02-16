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Движение по МКАД восстановили после ДТП
Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий
Проезжая часть на Московской кольцевой автодороге освобождена после опрокидывания грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 16 февраля.
— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла на внешней стороне 29-го километра МКАД. Водитель «Газели» не справился с управлением во время резкого маневра, врезался в другой грузовой автомобиль и перевернулся. ДТП попало на видео камеры наблюдения.
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