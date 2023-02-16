Движение по МКАД восстановили после ДТП

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий

Проезжая часть на Московской кольцевой автодороге освобождена после опрокидывания грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 16 февраля.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внешней стороне 29-го километра МКАД. Водитель «Газели» не справился с управлением во время резкого маневра, врезался в другой грузовой автомобиль и перевернулся. ДТП попало на видео камеры наблюдения.