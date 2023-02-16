Более 50 тысяч часов в год сэкономят пассажиры метро и МЦК благодаря обновлению турникетов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Все пассажиры метро и МЦК, которые пользуются банковской картой, суммарно cэкономят больше 50 тысяч часов в год благодаря обновлению турникетов. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сообщается, что при оплате банковской картой турникеты срабатывают в два раза быстрее, а по биометрии — в три раза. Яркая цветовая обводка и крупный шрифт на больших LED-экранах помогают слабовидящим пассажирам.

Также на турникетах есть считыватель QR-кодов для внедрения системы быстрых платежей. Кроме того, теперь сразу видно баланс «Кошелька» или данных о том, сколько осталось поездок или дней до окончания действия «Единого», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все турникеты в метро и на МЦК теперь могут принимать оплату проезда банковской картой.

Недавно в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование касательно русского названия для системы оплаты проезда по лицу Face Pay. В качестве лучшего варианта горожане выбрали название «Система биометрической оплаты» — за него свои голоса отдал 21 процент респондентов.