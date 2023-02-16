Дептранс назвал альтернативные маршруты на период закрытия участка Некрасовской линии метро

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Москва, Некрасовская линия, метро Нижегородская Карта всех событий

В период с 17 по 19 февраля, когда не будет движения поездов на участке между станциями «Нижегородская» и «Электрозаводская» Некрасовской линии метро, пассажиры смогут строить альтернативные маршруты. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Москвичам предлагают пользоваться МЦК, поскольку через него можно перейти на все популярные радиальные линии метро. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться бесплатным автобусом № 032 и трамваями № 32 и 46.

Помимо этого, альтернативные маршруты можно построить через Арбатско-Покровскую и Калининскую линии, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В связи с интеграцией станций в состав Большой кольцевой линии в период с 17 по 19 февраля движение на участке Некрасовской ветки метро будет ограничено. В это время специалисты займутся переключением инженерных систем, чего нельзя осуществить без остановки составов.