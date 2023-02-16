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В МФЮА назвали завышенным озвученное СМИ число отчисленных аспирантов

Евгений Жуков
Общество
В МФЮА назвали завышенным озвученное СМИ число отчисленных аспирантов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) подтвердили отчисление аспирантов, не оплативших обучение, однако появившиеся в СМИ цифры завышены. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила пресс-секретарь вуза Екатерина Исаева.

— Цифра по отчислению завышена. Но, действительно, в этом году было большое количество поступлений в аспирантуру во все вузы страны. Соразмерно ей многие не выполняли учебные планы или условия договора, — отметила Исаева.

Она также добавила, что в связи с неисполнением некоторыми обучающимися обязательств по оплате образования в надлежащий срок они были отчислены. При этом точное число отчисленных аспирантов в вузе не озвучили, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в МФЮА за один день отчислили 890 аспирантов якобы за финансовые задолженности.

До этого сообщалось, что студент Российского государственного гуманитарного университета написал диплом при помощи нейросети ChatGPT, которая способна генерировать осмысленный и связанный текст. Как утверждает сам студент, он добился 82 процентов оригинальности работы, а на защите смог получить оценку «Удовлетворительно».

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