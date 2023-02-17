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Над Белгородом раздалось семь взрывов

Юлия Курганова
Происшествия
Над Белгородом раздалось семь взрывов
Фото: Pixabay

Семь взрывов в небе раздались в центре Белгорода в ночь на пятницу, 17 февраля. Возможно, сработала противовоздушная оборона. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Взрывы раздались около 23:52 по московскому времени в центре Белгорода, они продолжались около 10 минут с интервалами.

В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у автомобилей, звуки были разной громкости — от тихих до очень громких.

Система ПВО сбила ракету в Ивнянском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 15 февраля. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

13 февраля Гладков сообщил о повреждении школы при обстреле села в Белгородской области. Он рассказал, что в учебном учреждении сильно посечен фасад и выбиты окна. В результате обстрела никто не пострадал.

Недавно в Шебекине из-за обстрела пострадали трое мужчин. Специалисты скорой медицинской помощи доставили их в больницу. Состояние раненых оценивалось на тот момент как легкое и средней степени тяжести. Гладков также рассказал о повреждениях трех автомобилей.

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