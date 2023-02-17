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Один человек погиб при пожаре в вагоне поезда на платформе Ростокино

Юлия Курганова
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Один человек погиб при пожаре в вагоне поезда на платформе Ростокино
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Ярославское направление Московской железной дороги, платформа Ростокино Карта всех событий

На платформе Ростокино загорелся вагон поезда, в результате один человек погиб. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 17 февраля, сообщил источник в экстренных службах города.

Отмечается, что из последнего вагона поезда шел густой серый дым. Площадь пожара составляет 7 квадратных метров.

Причины возгорания и гибели пассажира в настоящее время устанавливаются.

14 февраля в горящем здании на территории предприятия в Коломне обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Об этом «Вечерней Москве» во вторник. На место происшествия выезжал пожарный поезд. Пожар начался вечером 14 февраля. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров.

Еще одно возгорание произошло в Подмосковье на трассе М2 «Крым». Фура с горючим грузом врезалась в отбойник, в результате чего прицеп транспортного средства загорелся. Для ликвидации последствий движение на участке дороги пришлось перекрывать.

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