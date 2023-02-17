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Политик Филиппо назвал Швейцарию наименее сумасшедшей в вопросе поставок Киеву

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Политик Филиппо назвал Швейцарию наименее сумасшедшей в вопросе поставок Киеву
Фото: president.gov.ua

Швейцария, в отличие от других европейских стран, ведет грамотную политику, отказывая украинским властям в поставке вооружения. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

— Североатлантический альянс не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Украине. Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны? — высказался он в социальной сети Twitter.

Миссия Берлина поддержать ВСУ своим вооружением оказалась полностью провалена. Это подтверждает мысль ведущих экспертов о том, что ожидания Киева относительно военной помощи со стороны ФРГ были завышены. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Андрей Кортунов. По его словам, многим политикам, как западным, так и российским, было ясно одно: немцы с неохотой будут поставлять свое оружие, срывая сроки и любые договоренности.

Западные страны не смогут поставить единовременно всю обещанную военную технику Украине из-за логистических проблем. Об этом 15 февраля сообщило издание Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника в Соединенных Штатах.

Украина Оружие Швейцария Спецоперации НАТО
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