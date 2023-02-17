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Участников проекта «Московское долголетие» пригласили на курс по истории кинематографа

Араз Салехов
Город
Участников проекта «Московское долголетие» пригласили на курс по истории кинематографа
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участников проекта «Московское долголетие» пригласили на курс по истории и теории кинематографии. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— Теперь с участием сети городских кинотеатров «Москино» у горожан старшего возраста появилась возможность погрузиться в жизнь классической и современной кинематографии, попробовать себя в роли кинокритиков, познакомиться с историей кино, — отметил он.

Филиппов напомнил, что до этого в рамках проекта «Московское долголетие» был снят собственный художественный фильм «Серебряная астра», показы которого прошли в сети кинотеатров «Москино» в 2022 году. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, курс по кинематографу разделен на две части: первая — лекционная, вторая — кинопоказ.

Накануне руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова сообщила, что свыше 300 горожан старшего возраста присоединились к ассоциации клубов московского долголетия. Так, уже прошли 22 встречи ассоциации, она помогает москвичам старшего поколения обмениваться опытом организации творческих, спортивных и интеллектуальных занятий, а также реализовывать совместные проекты на городском уровне.

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