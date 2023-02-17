Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бочкарев рассказал о строительстве автомобильной дороги на востоке Москвы

Араз Салехов
Город
Бочкарев рассказал о строительстве автомобильной дороги на востоке Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
2-ой Вязовский проезд Карта всех событий

Специалисты построят автомобильную дорогу от 2-го Вязовского проезда до Окской улицы. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В столице продолжается работа по развитию районной дорожной сети, — сказал он.

Возведение таких дорожных связок даст возможность улучшить транспортную доступность территорий города, а также разгрузить крупные магистрали. Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова в свою очередь заявила, что для строительства объекта предоставят земельные участки совокупной площадью около 0,58 гектара.

15 февраля Бочкарев сообщил, что специалисты проведут реконструкцию на 51–53-м километрах Киевского шоссе. В процессе работ планируется увеличить число полос движения до трех в каждом направлении, а также построить разворотную эстакаду над Киевским шоссе в районе населенного пункта Селятино.

13 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году в столице планируется завершить строительство важнейших дорожных проектов. В частности, возведение Московского скоростного диаметра (МСД), Южной рокады и нескольких развязок на МКАД.

Строительство Восточный административный округ (ВАО) Москва Андрей Бочкарев Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте