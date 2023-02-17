Бочкарев рассказал о строительстве автомобильной дороги на востоке Москвы

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2-ой Вязовский проезд Карта всех событий

Специалисты построят автомобильную дорогу от 2-го Вязовского проезда до Окской улицы. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В столице продолжается работа по развитию районной дорожной сети, — сказал он.

Возведение таких дорожных связок даст возможность улучшить транспортную доступность территорий города, а также разгрузить крупные магистрали. Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова в свою очередь заявила, что для строительства объекта предоставят земельные участки совокупной площадью около 0,58 гектара.

15 февраля Бочкарев сообщил, что специалисты проведут реконструкцию на 51–53-м километрах Киевского шоссе. В процессе работ планируется увеличить число полос движения до трех в каждом направлении, а также построить разворотную эстакаду над Киевским шоссе в районе населенного пункта Селятино.

13 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году в столице планируется завершить строительство важнейших дорожных проектов. В частности, возведение Московского скоростного диаметра (МСД), Южной рокады и нескольких развязок на МКАД.