Ефимов: Три детских сада построят в районе Люблино по договору участия

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Москва, Иловайская улица Карта всех событий

В течение пяти лет в районе Люблино появится еще три детских сада. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город согласовал договор участия, по которому девелопер возведет в районе Люблино на юго-востоке столицы три детских сада, рассчитанных на 625 воспитанников. Объем инвестиций в проект превысит 1,85 миллиарда рублей, — сказал он.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что все три учреждения будут располагаться на Иловайской улице.

Сами объекты предполагается сдавать в эксплуатацию поэтапно. Детский сад на 225 мест планируется построить в конце 2025 года, на 175 воспитанников — в конце 2026 года и еще один на 225 детей — в конце 2027 года.

До этого Ефимов сообщил, что до 30 марта инвесторы могут подать заявки на участие в повторном аукционе на право провести комплексное развитие участка бывшей промзоны «Вагоноремонт». По его словам, планируемый объем инвестиций в реорганизацию участка составляет около девяти миллиардов рублей.