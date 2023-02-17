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Ефимов: Три детских сада построят в районе Люблино по договору участия

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Три детских сада построят в районе Люблино по договору участия
Фото: Пресс-служба
Москва, Иловайская улица Карта всех событий

В течение пяти лет в районе Люблино появится еще три детских сада. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город согласовал договор участия, по которому девелопер возведет в районе Люблино на юго-востоке столицы три детских сада, рассчитанных на 625 воспитанников. Объем инвестиций в проект превысит 1,85 миллиарда рублей, — сказал он.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что все три учреждения будут располагаться на Иловайской улице.

Сами объекты предполагается сдавать в эксплуатацию поэтапно. Детский сад на 225 мест планируется построить в конце 2025 года, на 175 воспитанников — в конце 2026 года и еще один на 225 детей — в конце 2027 года.

До этого Ефимов сообщил, что до 30 марта инвесторы могут подать заявки на участие в повторном аукционе на право провести комплексное развитие участка бывшей промзоны «Вагоноремонт». По его словам, планируемый объем инвестиций в реорганизацию участка составляет около девяти миллиардов рублей.

Район Люблино Владимир Ефимов Максим Гаман Москва Детские сады
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