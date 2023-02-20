Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом в понедельник, 20 февраля, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

По информации украинских СМИ, в центре Киева образовались огромные пробки. В свою очередь заместитель главы МИД республики Андрей Мельник заявил, что в Киеве ожидают приезда одного из главных западных партнеров в честь годовщины СВО. Однако, кто именно приедет, он не уточнил, передает РИА Новости.

Ряд украинских СМИ сообщил о приезде в Киев президента США Джо Байдена. Уточняется, что американский лидер и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Михайловском соборе.

Недавно власти Львовской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры. В связи с инцидентом возник пожар, который удалось потушить.

До этого в Киевской области сработала система противовоздушной обороны. В свою очередь украинский телеканал «Прямой» сообщил, что в небе над областью был замечен воздушный шар с угловыми отражателями, после чего была объявлена тревога.