Овчинский: «Московская техническая школа» откроет обучение промышленному дизайну

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Московская техническая школа» разработает программу обучения промышленному дизайну совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГУ им. А.Н. Косыгина, РГХПУ им. С.Г. Строганова и МАРХИ. Ведущие вузы заключили соглашение о сотрудничестве с Правительством Москвы.

Кроме этого, в проекте примут участие эксперты из студии Артемия Лебедева и компании «Смирнов Дизайн».

На профессиональную подготовку по перспективному направлению «Промышленный дизайн» своих инженеров смогут направлять московские предприятия. Коллаборация с ведущими вузами, научно-конструкторскими бюро и дизайн-центрами позволит создать учебную программу, соответствующую современным тенденциям и направлениям. Об этом во вторник, 21 февраля сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— Промышленный дизайн становится неотъемлемой частью любых производственных процессов. В любом производстве важно разработать продукт, который был бы адаптирован под нужды как обычных потребителей, так и промышленности, — рассказал Владислав Овчинский.