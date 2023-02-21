Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Овчинский: «Московская техническая школа» откроет обучение промышленному дизайну

Полина Французова
Город
Овчинский: «Московская техническая школа» откроет обучение промышленному дизайну
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Московская техническая школа» разработает программу обучения промышленному дизайну совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГУ им. А.Н. Косыгина, РГХПУ им. С.Г. Строганова и МАРХИ. Ведущие вузы заключили соглашение о сотрудничестве с Правительством Москвы.

Кроме этого, в проекте примут участие эксперты из студии Артемия Лебедева и компании «Смирнов Дизайн».

На профессиональную подготовку по перспективному направлению «Промышленный дизайн» своих инженеров смогут направлять московские предприятия. Коллаборация с ведущими вузами, научно-конструкторскими бюро и дизайн-центрами позволит создать учебную программу, соответствующую современным тенденциям и направлениям. Об этом во вторник, 21 февраля сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— Промышленный дизайн становится неотъемлемой частью любых производственных процессов. В любом производстве важно разработать продукт, который был бы адаптирован под нужды как обычных потребителей, так и промышленности, — рассказал Владислав Овчинский.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прости, Лазурит, ты не элита: как выброшенные на улицу животные переживают предательство

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Пушкин и дантист: почему образ поэта стал примитивным

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Олимпийскими кольцами по воде: нужно ли России участие в Азиатских играх

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Все мнения
О проекте