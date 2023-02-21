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Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Слуцкий оценил шансы на переговоры по Украине
Фото: Пресс-служба Госдумы

Шансы на переговоры по украинскому конфликту невысоки. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

— К сожалению, эти шансы невысокие. Мы десятки раз демонстрировали свою готовность, но украинская сторона не просто против — Зеленский сам себе в сентябре прошлого года запретил подобного рода переговоры, — цитирует Слуцкого РИА Новости.

До этого стало известно, что в Великобритании призвали власти Украины сесть за стол переговоров с Россией, в противном случае ситуация может стать «совсем трагической» для Киева.

Согласно заявлению британского политика Джорджа Гэллоуэя, украинским властям необходимо немедленно начать переговоры с Москвой, чтобы избежать возможного разгрома украинской армии российскими войсками.

Также более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу остановить наращивание поставок оружия на Украину, а также инициировать переговоры Киева и Москвы.

Обозреватель Фэй Сюэ в статье для Global Times заявил, что Соединенные Штаты из-за тяжелого положения украинских войск могут открыто вмешаться в конфликт на Украине и приступить к проведению переговоров с Россией.

Украина Россия Переговоры Леонид Слуцкий
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