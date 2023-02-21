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Появилось видео с места крупного пожара в центре Москвы
Пресс-служба МЧС России опубликовала видео крупного пожара, который произошел в здании гостиницы «МКМ» в центре столицы во вторник, 21 февраля.
На опубликованных кадрах видно, как пожарные тушат огонь через окно на одном из этажей гостиницы.
Крупный пожар начался в здании отеля вечером 21 февраля. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На данный момент из горящего здания эвакуировали уже около 50 человек.
Кроме того, известно о пяти пострадавших при пожаре, один из них — ребенок.
Столичная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. По предварительной информации, пожар начался на пятом этаже здания.
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Приметы и советы
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