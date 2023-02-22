Комитет Думы поддержал законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Госдумы по международным делам поддержал законопроект о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом стало известно в среду, 22 февраля.

Согласно документу, действие ДСНВ приостанавливается. При этом решение о дальнейшем участии России в договоре примет глава государства Владимир Путин. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию. В рамках выступления российский лидер заявил, что РФ приостанавливает свое участие в ДСНВ между Москвой и Вашингтоном.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Государственной думы 22 февраля рассмотрят инициативу президента о приостановке участия РФ в Договоре.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «ВМ», что слова президента России относительно приостановки участия в СНВ-3 — сильный политический ход. Чтобы адекватно ответить на это заявление, американскому лидеру придется придумать грамотный встречный шаг.