ЦАХАЛ сообщил об отражении ракетной атаки из сектора Газа

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Шесть ракет были выпущены в четверг, 23 февраля, из сектора Газа, пять из них перехвачены израильской системой противовоздушной обороны «Железный купол», еще одна упала в открытой местности. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

В заявлении говорится, что после сообщения об активации системы оповещения было зафиксировано шесть запусков ракет с территории сектора Газа по Израилю. В нескольких городах еврейского государства звучали сирены.

2 февраля ЦАХАЛ наносил авиаудары по территории сектора Газа. Информационное агентство France-Presse уточнило данные о том, что удары наносились по центральной части района. Они являлись ответом на предпринятые попытки запустить ракеты по территории еврейского государства. 1 февраля из сектора Газа по территории Израиля была запущена ракета, которая была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный купол».